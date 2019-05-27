حقوقيون يطالبون بتحقيق حول أسباب وفيات مواطنين مغاربة في المستشفيات!

على خلفية وفاة مواطنة في مدينة خريبكة، بعد عملية جراحية، أجرتها لها مديرة المستشفى الإقليمي في مصحة خاصة، أول أمس السبت؛ طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة، “بإحداث مختبر وطني مستقل عن وزارة الصحة، وعن هيآت الأطباء، للقيام بخبرات مستقلة، وذات مصداقية، حول العديد من حالات الوفيات في المستشفيات المغربية”.

ودعت الرابطة ذاتها النيابة العامة إلى ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في وفاة المواطنين المغاربة، وخرق القوانين، والاستهتار بها.

كما أكدت الرابطة ذاتها، في بلاغ لها، أنها ستنشئ مرصدا لتتبع الوضعية الكارثية لقطاع الصحة في المغرب في أفق رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة.

كما حمل المصدر ذاته، الحكومة مسؤولية ما اعتبره “انيهار المنظومة الصحية”.

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وقالت الرابطة نفسها إن الحكومة المغربية “غير ملتزمة بضمان الحق في الصحة لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة”.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تتابع “مجموعة من الوقائع الخطيرة، التي أثبتت وزارة الصحة من خلالها عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومن بين هذه الوقائع”وفاة رضع في “مستشفى الليمون”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، بعد حادثة حقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا، ما تسبب لهم في ضيق التنفس، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال في المستشفى الجامعي ابن سينا نتيجة غياب الحاضنات الزجاجية، وكذلك غياب الأطباء المكلفين بالحراسة الطبية في مصلحة الأطفال الخدج، وطب الانعاش”، إضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان، المنتشر نتيجة بطء الإجراءات في التعاطي وإخضاع المصابين بمرضى السرطان للعلاج…”.