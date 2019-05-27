ترامب: "احترام كبير" لكوريا الشمالية وحوار مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، رسائل تهدئة باتجاه إيران وكوريا الشمالية. وقال إن هناك "احتراما كبيرا" متبادلا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتحدث عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران.

وتوقع ترامب، في مستهل محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه على الرغم من التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، إلا أن "الكثير من الأشياء الجيدة ستحصل مع كوريا الشمالية... قطعنا شوطا كبيرا". وأضاف "لقد تمّ إرساء احترام جيّد، ربّما احترام كبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وحول التوتر بين الولايات المتحدة، التي تحشد قوات في منطقة الخليج العربي، وبين إيران التي توعدت برد على أي هجوم أميركي، قال ترامب "أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

وأضاف أنه "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

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وترامب هو أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل أيار/مايو بعد تنازل والده أكيهيتو عنه. وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا صباح اليوم.

وسيعقد ترامب أيضًا محادثات مع آبي الذي سيُجري زيارة إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

وقال آبي إنه ناقش مع ترامب ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية وقمة مجموعة العشرين المقبلة، مضيفا أنه عازم على إظهار قوة تحالف البلدين.

وسيعود ترامب الى اليابان في حزيران/يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.