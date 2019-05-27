شكرا لقرائتكم ولي عهد أبوظبي: ندعم السودان بكل ما يحفظ استقراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق في التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حالياً.

وعبر ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق سينجح السودان ويحقق مراده ويعزز استقراره وبناءه، وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

وأشار محمد بن زايد إلى أن العلاقات الإماراتية - السودانية أخوية ومتجذرة.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد لجمهورية السودان وشعبها مستقبلا مشرقا يعمه التقدم والتنمية والوفاق.

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من جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني، مثمناً الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصاده، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

زيارة ليوم واحد

ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال البرهان لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما كان في الاستقبال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وودع البرهان في مطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعدد من المسؤولين في الدولة، وفق ما أفاد موقع الرئاسة السوداني.

وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد البرهان في لقائه مع السيسي أن السودان يرفض أي علاقة مع دولة تُضر بمصالح مصر ودول الخليج، كما جدد البرهان التأكيد على أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه.

هذا ونقلت مراسلة "العربية" عن مصدر قوله، إنه تم تشكيل لجانٍ بين مصر والسودان، من بينها لجان أمنية، هذه اللجان مسؤولة عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.