الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر 8 أيام

حسام رضوان



قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي.

وأضافت أنه وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، فإن إجازة عيد الفطر ستمتد إلى أسبوع