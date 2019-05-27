حسام رضوان

بعدما أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة "مارين لوبان"، انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، وهزيمة التحالف الوسطي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. دعبت "لوبان"، إلى تشكيل لوبي يميني قوي في البرلمان الأوروبي. وقالت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية، إنه مع بدء التصويت في 28 دولة أوروبية، شعرت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا بالحرج، حيث أظهرت النتائج الأولية خروج الائتلاف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، بحصوله على نسبة 28% تقريبا، في مقابل أغلبية لحزب...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد هزيمة ماكرون.. لوبان تدعو إلى تشكيل لوبي يميني متطرف في البرلمان الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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