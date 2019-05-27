مصادر القوات للجمهورية: جلسة الحكومة اليوم يجب ان تكون حاسمة

اشارت مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة "الجمهورية" إلى انّ "جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم يجب ان تكون حاسمة وتَتويجية لكل النقاش حول ملف الموازنة من أجل إقرارها وإحالتها إلى ​مجلس النواب​، الذي سيتولى بدوره درسها في غضون شهر وحيث ستُدلي كل كتلة بدلوها، وبالتالي، لم يعد من الجائز مواصلة المماطلة، خصوصاً انّ مزراب العين قد كُسِر، فكفى مراوغة ومماطلة".

من جهة اخرى لاحظت المصادر انه "في كل مرة يريدون فيها تغطية السماوات بالقباوات من أجل تهريب ملفات معينة، يعيدون التوتير من باب ملف النازحين بمزايدات لا طائل منها، لأنّ الجميع في لبنان يريدون عودتهم اليوم قبل الغد، والقوات دعمت مبادرة رئيس الجمهورية وزيارته الى موسكو التي رأى الجميع كيف انتهت لجهة إقرار روسيا انّ عودتهم غير ممكنة من دون قرار دولي ومساعدة عربية ودولية، ولو كانت المسألة تقتصر على قرار من النظام السوري لكانوا عادوا منذ سنوات، ولكن لا النظام يريد إعادتهم، ولا في مقدورهم إعادتهم. وبالتالي، من المستغرب إعادة النقاش في كل مرة الى النقطة الصفر لاعتبارات تَسييسية وتطبيعية".

وشددت المصادر على انّ "التوطين غير مطروح لـ3 أسباب أساسية: لأنّ مقدمة الدستور تنصّ في وضوح ان لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم، ولأنّ رفض التوطين من المواضيع القليلة التي تحظى بإجماع لبناني، ولأنّ قرار من هذا النوع هو قرار سيادي بامتياز، ولا توجد اي قوة في العالم تستطيع فرض التوطين على لبنان واللبنانيين".