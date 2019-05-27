الجمهورية:الوساطة التي يقوم ساترفيلد تتناول الحدود البرية والبحرية معا

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "الوساطة التي يقوم بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني ديفيد ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل تتناول الحدود البرية والبحرية معاً"، مشيرة الى أنّ "ساترفيلد نقل إلى الحكومة اللبنانية، في زيارته الأخيرة، موافقة إسرائيل على الموقف اللبناني من النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود الوسطى بين البلدين، والتي تشكل مساحتها نحو 5 كلم². إذ كانت إسرائيل حتى الآن تعتبر هذه النقاط جزءاً من حدودها (منطقة الجليل)".
وكشفت المعلومات أنّ "واشنطن ضغطت على إسرائيل لتليين موقفها في مفاوضات ترسيم الحدود، مقابل وعد من الحكومة اللبنانية بالشروع قريباً في وضع استراتيجية دفاعية تعالج من خلالها وضع سلاح حزب الله".
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