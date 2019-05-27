آبي: ناقشت مع ترامب ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية

اعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، انه ناقش مع الرئيس الأميركى دونالد ترامب، ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية وقمة مجموعة العشرين المقبلة.
وكان ترامب قد وصل يوم السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية. وحث ترامب رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن أجهزة الأمن في طوكيو وضعت بحالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن عدد رجال الأمن سيزداد في المطارات والشوارع خلال فترة الزيارة.
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