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دونالد ترامب يلتقي امبراطور اليابان

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استقبل الإمبراطور ​اليابان​ي ​ناروهيتو​، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ليصبح أول رئيس أجنبي يقابل الإمبراطور الجديد، الذي اعتلى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو. وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا، صباح اليوم.

وكان ترامب وصل إلى اليابان، السبت الماضي، في زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف للتأكيد على مدى قوة العلاقات مع ​طوكيو​ على الرغم من توترات تجارية وشيكة، كما التقى ترامب رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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