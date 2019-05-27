دونالد ترامب يلتقي امبراطور اليابان

استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس أجنبي يقابل الإمبراطور الجديد، الذي اعتلى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو. وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا، صباح اليوم.
وكان ترامب وصل إلى اليابان، السبت الماضي، في زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف للتأكيد على مدى قوة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة، كما التقى ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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