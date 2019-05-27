بعد لقاء السيسي.. رئيس المجلس العسكري السوداني يزور الإمارات

بعد زيارته القاهرة يوم السبت، قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد بزيرة إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية استغرقت يوماً واحداً.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر عن دعم الإمارات لجمهورية السودان، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات الشعب السوداني إلى التنمية، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي، في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

وعبر بن زايد، خلال الاجتماع الذي عقده، الأحد في أبوظبي، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في السودان، (عبّر) عن “ثقته بقدرة الشعب السوداني، ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية، والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة”، مؤكدا أن دولة الإمارات “حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبه”، بحسب المصدر ذاته.

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وكان عبدالفتاح البرهان التقى، يوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة للقاهرة، كما سبق أن التقى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، محمد حمدان دقلو، الخميس الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في زيارة للسعودية، شملت مباحثات بشأن “التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية”.

وفي السياق ذاته، كانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت في تقرير حديث لها، إن الثورة المضادة في السودان بدأت تنشط وسط جمود المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأوردت رصدا لما سمتها قوى الثورة المضادة، مشيرة إلى أن المفاوضات تعثرت بين القوى المدنية والمجلس العسكري، بسبب “تعنت” الأخير ورغبته في السيطرة على مقاليد الحكم.

يذكر أن الجيش السوداني، عزل الرئيس عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في دحنبر من العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط النظام.