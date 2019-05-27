يبدو أن الجيش المغربي في الطريق نحو غض الطرف عن بعض الأسلحة الروسية المتطورة والقوية التي كان، إلى وقت قريب، يفكر في اقتنائها من أجل تعزيز دفاعه الجوي على المدى البعيد، بعدما قامت دول جوار منافسة، مثل الجزائر وإسبانيا، بتعزيز ترسانتها الدفاعية الجوية.
وتابع المصدر نفسه قائلا: «حتى وقت قريب، كان نظام الدفاع الجوي الروسي البعيد المدى S-400 الأكثر تطورا وقوة في سوق الأسلحة العالمي، ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى المغرب.
إذ يمكن أن يعترض الأهداف الجوية على بعد 380 كلم والأهداف الباليستية على بعد 60 كلم»، قبل أن يستدرك قائلا: «لكن القانون الأمريكي CAATSA، الذي فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، غير المعادلة المغربية».
تفاصيل أكثر في جريدة “أخبار اليوم” اليوم الاثنين
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يستعيض عن صواريخ S-400 الروسية ببطاريات باتريوت الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.