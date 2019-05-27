البرازيل: 15 قتيلا خلال "معركة" بين سجناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت مواجهات عنيفة جدا بين سجناء داخل سجن ولاية أمازوناس في شمال البرازيل، أمس الأحد، إلى مقتل 15 شخصا، وفق ما أفادت سلطة السجون الإقليمية.

واندلعت المواجهات نحو الساعة 11,00 صباحا (15,00 ت غ) خلال أوقات الزيارة في السجن الواقع على بعد نحو 28 كيلومترا من عاصمة الولاية ماناوس.

وقال الكولونيل ماركوس فينيسيوس ألميدا، في مؤتمر صحافي، إنه "جرت معركة بين السجناء". وأضاف انه تم فتح تحقيق لتحديد سبب القتال.

وأكد ألميدا أن السلطات استجابت في غضون دقائق لأعمال العنف، ما حال دون حدوث الأسوأ.

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وتجمهر العديد من أقرباء السجناء خارج السجن، وطالبوا بالحصول على معلومات حول الوضع داخل السجن، وقام بعضهم بالصلاة تحسبا من إصابة أقاربهم داخل السجن.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، كان السجن نفسه مسرحاً لتمرّد استمرّ 20 ساعة تقريباً وخلّف 56 قتيلًا.

وتسجّل البرازيل ثالث أكبر عدد من السّجناء في العالم، وقد بلغ عددهم 726,712 سجيناً حتّى حزيران/يونيو 2016، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف رجال العصابات وأعمال الشغب ومحاولات الهرب.