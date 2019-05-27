حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وغدا الثلاثاء، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار، وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الاربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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