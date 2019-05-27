بالصور.. ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد

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وكالاتالإثنين 2019/5/27 05:24 صباحا بتوقيت أبوظبي
إمبراطور اليابان الجديد يستقبل ترامب
أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.
وكان الإمبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، صباح الإثنين، نحو الساعة 9,30 صباحاً بتوقيت اليابان (00,30 بتوقيت جرينتش).
وكان الرئيس الأمريكي وصل، السبت، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، في مستهل زيارة لليابان تستمر لمدة 4 أيام.
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