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بالصور.. ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الإثنين 2019/5/27 05:24 صباحا بتوقيت أبوظبي

إمبراطور اليابان الجديد يستقبل ترامب

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه. 

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وكان الإمبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، صباح الإثنين، نحو الساعة 9,30 صباحاً بتوقيت اليابان (00,30 بتوقيت جرينتش).

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وكان الرئيس الأمريكي وصل، السبت، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، في مستهل زيارة لليابان تستمر لمدة 4 أيام.

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