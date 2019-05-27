أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ في حديث صحافي أن "التكتل مصمم على إصلاح الثغرات التي يتضمنها قانون الإنتخاب الحالي، مع التمسّك بالنسبية التي أحدثت تغييراً على مستوى التمثيل المسيحي"، معتبرا انه "لولا القانون النسبي لما تمكنّا من خرق أحادية رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في دائرة ​الشوف​". يذكر أن ​كتلة التنمية والتحرير​ أعدت اقتراحا جديدا وتتجه لمناقشته مع ​الكتل النيابية​ الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: مصممون على إصلاح الثغرات التي يتضمنها قانون الإنتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.