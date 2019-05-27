النشرة: جرحى في حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، بأن ​حادث سير​ وقع على مدخل صيدا الشمالي، قبل حاجز الجيش في محلة ​الرميلة​ باتجاه صيدا، حيث انقلب فان مخصص لنقل الركاب، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى وقد سبب الحادث زحمة خانقة في المكان.

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