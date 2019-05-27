زلزال بقوة 8 درجات يضرب بيرو

ضرب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون في بيرو وأسفر حتى الآن عن مقتل شخص واحد.
وأفادت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية بأن الزلزال أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الزلزال من الظواهر الطبيعة الشائعة في بيرو والتي تقع في إطار مايعرف علميا باسم "حزام النار".
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