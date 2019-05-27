زلزال بقوة 8 درجات يضرب بيرو

ضرب ​زلزال​ بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، إحدى المناطق النائية من ​غابات الأمازون​ في بيرو وأسفر حتى الآن عن مقتل شخص واحد.

وأفادت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية بأن الزلزال أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع ​التيار الكهربائي​ عن سكان المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال من الظواهر الطبيعة الشائعة في بيرو والتي تقع في إطار مايعرف علميا باسم "حزام النار".