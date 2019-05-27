شربل: قانون الإنتخاب الحالي كلّه عيوب ويجب تغييره بشكل جذري

أكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن "قانون الإنتخاب الحالي كلّه عيوب ويجب تغييره بشكل جذري"، معتبرا ان "القانون الجديد يجب أن يبدأ بإعطاء هيئة الإشراف على الانتخابات الصلاحية الكاملة لإدارتها والإشراف عليها بدل وزارة الداخلية، وباعتماد المساواة بعدد الناخبين والنواب في كلّ الدوائر الانتخابية".
وفي حديث صحافي دعا شربل إلى "اعتماد صوتين تفضيليين للناخب بدل الصوت الواحد في اللائحة، وأن يفرض اللائحة الكاملة"، معتبرا ان "هناك خللاً كبيراً في الفرز الطائفي ببعض الدوائر".
يذكر أن كتلة التنمية والتحرير أعدت اقتراحا جديدا حول قانون الانتخاب وتتجه لمناقشته مع الكتل النيابية الأخرى.
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