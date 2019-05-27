ترامب يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

التقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ امبراطور ​اليابان​ الجديد ​ناروهيتو​ الذي اعتلى العرش في أوائل أيا بعد تنازل والده أكيهيتو عنه. وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانياK وبهذا اللقاء يكون ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي ناروهيتو. ووصل ترامب إلى اليابان في زيارة تتضمن الكثير من المراسم، والتقى في وقت سابق رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ الذي سيُجري زيارة الى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

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