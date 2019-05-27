كوربين يدعو لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان ببريطانيا

رأى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، أن هناك ضرورة لمطالبة الرأي العام البريطاني مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثان.
وأضاف "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".
وأوضح انه "خلال الأيام المقبلة، سنجري محادثات في حزبنا وحركتنا ونفكر مليا في هذه النتائج على جانبي الخروج من الاتحاد الأوروبي".
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