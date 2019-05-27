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مدريد: بات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الرابح الأكبر في الانتخابات الاوروبية الأحد مع تصدّر حزبه الاشتراكي الحاكم للنتائج، ومن المرجح ان يستغل هذا الفوز لزيادة نفوذه في الاتحاد الأوروبي.
ومع فرز 85 بالمئة من الاصوات، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة ايزابيل سيلا ان الحزب الاشتراكي حل أولا بنسبة 33 بالمئة، يليه الحزب الشعبي المحافظ بنسبة 20 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز كبير للاشتراكيين في اسبانيا بالانتخابات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.