فوز كبير للاشتراكيين في اسبانيا بالانتخابات الأوروبية

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مدريد: بات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الرابح الأكبر في الانتخابات الاوروبية الأحد مع تصدّر حزبه الاشتراكي الحاكم للنتائج، ومن المرجح ان يستغل هذا الفوز لزيادة نفوذه في الاتحاد الأوروبي.

ومع فرز 85 بالمئة من الاصوات، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة ايزابيل سيلا ان الحزب الاشتراكي حل أولا بنسبة 33 بالمئة، يليه الحزب الشعبي المحافظ بنسبة 20 بالمئة.

