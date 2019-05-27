أهداف مشروع إنشاء شبكة معلومات بنوك الدم ومشتقات البلازما فى نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، حيث تسعى الحكومة إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما. ويُمكن تلخيص أهداف مشروع إنشاء شبكة معلومات المعامل ومشتقات البلازما فى 6 معلومات، وهى: 1- يتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته. 2- يهدف المشروع إلى إنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث. Advertisements 3- المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية. 4- يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، الأولى 15 مستشفى، والثانية 11 مستشفى، والثالثة 17 مستشفى. 5- مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراض الدم المميتة. 6- مشروع يحمل رؤية مستقبلية استراتيجية، حيث كانت تعانى مصر من نقص كبير فى مُشتقات الدم، وتستورد كميات كبيرة من الخارج، ما كان يُكلف الدولة عُملة صعبة.

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