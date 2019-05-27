شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام مهمة عن إنتاج القطن فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن 4 أرقام مهمة عن صادرات مصر من القطن خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2019 جاءت كما يلى: ارتفع حجم صادرات مصر من القطن ليبلغ 579.3 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة من ديسمبر 2018- فبراير 2019". زيادة حجم إنتاج القطن بمقدار 52.6% حيث بلغ حجم إنتاج القطن فى نفس الفترة من العام السابق 379.7 ألف قنطار مترى . بلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 ألف قنطار ، مقـابل 47.2 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق. كمية الأقطان التى تم حلجها بلغت 1.5 مليون قنطـار مترى خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى مقابل 0.8 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أرقام مهمة عن إنتاج القطن فى مصر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.