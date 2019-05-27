النائب عبد الرحيم على يهنئ الزمالك بالفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب بالتهنئة لنادى الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال "على" فى برقية بعث بها إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن نجوم الأبيض أسعدوا الجماهير المصرية والعربية والأفريقية بأدائهم المشرف، مؤكدا أن جميع المصريين سعدوا بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وأشاد الدكتور عبد الرحيم على بالروح الرياضية والأداء المشرف والذى يعكس قوة الترابط بين مصر والمغرب قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن التنظيم الرائع وتحقيق الأمن خلال هذه البطولة هى رسالة للعالم كله بأن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان.