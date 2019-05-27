شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" محذرا من دودة الحشد الخريفية: تقضى على محصول الذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بسرعة وضع خطة للتصدى لدودة الحشد الخريفية التى تصيب محصول الذرة، قائلا: علينا أن نضع آلية للتصدى لهذه الدودة التى تهدد الزراعات المصرية وخاصة محصول الذرة.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة العمل مسبقا قبل أن يفاجئ الجميع بوجود هذه الدودة فى الزراعات المصرية وتسببها فى كارثة كبرى، لافتا إلى أهمية وضع إجراءات وقائية لمنع وحماية محصول الذرة منها، خاصة بعدما تسببت فى تدمير المحصول فى 42 دولة إفريقية وقضت على ما يقرب من 85% من المحصول فى القارة السمراء الموسم السابق، فيما عدا تونس وليبيا والجزائر.

وتتسبب هذه الدودة فى ضررا كبيرا للمحاصيل، إذا لم تُكافح بشكل جيد، وهي تفضل الذرة، ويمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعا إضافيا من النباتات، وتم اكتشاف دودة الحشد الخريفية لأول مرة في وسط وغرب أفريقيا في أوائل عام 2016 وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا.