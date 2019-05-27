عضو "صحة النواب" يكشف مصير قانون "التجارب السريرية" في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، عن مصير قانون التجارب السريرية، الذي أعادته رئاسة الجمهورية للبرلمان مشمولًا بعدة ملاحظات، موضحًا أن القانون في طور الصياغة النهائية باللجنة المصغرة برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس.

وأشار أبو العلا لـ"الخليج 365"، إلى أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية بعد ملاحظات رئاسة الجمهورية، والتي حظيت بتوافق جميع الجهات المختصة في جلسات الاستماع المغلقة التي تمت، من مراكز بحثية وجامعات.

وأضاف أبو العلا، أن اللجنة ستنتهي من القانون على أن يعرض على الجلسة العامة عقب إجازة عيد الفطر لإقراره.