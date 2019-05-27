بدء الالتحاق بـ"الأمل للصم وضعاف السمع" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
أعلنت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات، والتابعة لإشراف التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أمس الأحد، فتح باب القبول للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة.
وأشار إبراهيم خلف المسئول الإعلامي للتربية الخاصة بالغربية، إلى أن شروط التقدم يحب أن يكون السن 4 سنوات في أول أكتوبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال، وأن يكون السن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل بالنسبة للصف الابتدائي.
وأضاف أن الشروط تشمل أيضًا اختبار ذكاء لايقل عن 75% ومقايس سمع، وإحضار صورة شهادة الميلاد، لافتًا إلى أنها تعمل بنظام الداخلي "المبيت" بتوفير إعاشة كاملة للطلاب.
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