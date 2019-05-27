نقابة الصحفيين تهنيء الزمالك بفوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: توجهت نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب، بخالص التهنئة للشعب المصري ولنادي الزمالك، على فوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وتمنت النقابة، في بيان لها، أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزًا للمنتخب الوطني للأداء القوي والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.​

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