مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة في اقتحام سيارة لـ"كمين الشروق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال مصدر أمني، إن سيارة اقتحمت كمينًا أمنيًا في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة.

وأضاف المصدر الأمني- الذي رفض ذكر اسمه- لـ"الخليج 365"، أن السيارة اصطدمت بضابط شرطة في الكمين، ما أدى لإصابته، مؤكدًا أن الحادث ليس إرهابيًا.

وأوضح أن الجهات الأمنية تعكف على كشف ملابسات الواقعة، وهوية المتسببين في الحادث.​