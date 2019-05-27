مصدر أمني: إصابة ضابط شرطة في اقتحام سيارة لـ"كمين الشروق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قال مصدر أمني، إن سيارة اقتحمت كمينًا أمنيًا في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة.
وأضاف المصدر الأمني- الذي رفض ذكر اسمه- لـ"الخليج 365"، أن السيارة اصطدمت بضابط شرطة في الكمين، ما أدى لإصابته، مؤكدًا أن الحادث ليس إرهابيًا.
وأوضح أن الجهات الأمنية تعكف على كشف ملابسات الواقعة، وهوية المتسببين في الحادث.
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