منع ألمانية من مغادرة تركيا لاحتجاجها ضد أردوغان

أبوظبي (مواقع إخبارية)

منعت السلطات التركية ألمانية من أصول كردية من مغادرة أراضيها، بسبب مشاركتها في مظاهرة مناوئة لنظام رجب طيب أردوغان في مدينة كولونيا غربي ألمانيا عام 2012.

وأكدت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، أن السلطات التركية منعت «ديلان» ابنة المغنية الألمانية ذات الأصول الكردية، هوزان كان، من مغادرة أراضيها في وقت متأخر يوم السبت. ونقلت الإذاعة عن نوروز أكالين، محامي المحتجزة، قوله إن موكلته وصلت مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول ظهر الجمعة في زيارة سريعة لتركيا لزيارة والدتها المعتقلة في سجون أردوغان.

وتابع «احتجزت السلطات موكلتي فور وصولها، لكنها ما لبثت أن أطلقت سراحها يوم السبت، وأخبرتها أنها ممنوعة من مغادرة تركيا، وسبب احتجاز السلطات ديلان، هو مشاركتها في مظاهرة مناوئة للنظام التركي في كولونيا عام 2012». ووفق دويتشه فيلا، فإن السلطات التركية دأبت على اعتقال الأجانب الذين يزورون أراضيها وسبق لهم نشر محتوى معادٍ للنظام التركي في مواقع التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في احتجاجات ضد النظام في عواصم أوروبية.