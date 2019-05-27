رضا شعبان (بنغازي) قال الدكتور محمود الغنودي، مستشار التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، لـ«الاتحاد»: إن قوات الجيش تتقدم الآن على كافة المحاور في طرابلس، لتخليص العاصمة وسكانها من سرطان الإرهاب الدولي بتعليمات مشددة من المشير خليفة حفتر بضرورة استئصال المرض مع الحفاظ على سلامة المدنيين وممتلكاتهم فيما يشبه العمليات الجراحية الدقيقة.

واتهم الغنودي، رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بعدم تنفيذه أو التزامه ببنود أية اتفاقية لإعادة ليبيا إلى مسارها الصحيح وآخرها اتفاق باريس.

وأوضح الغنودي أن قيادة الجيش الليبي بذلت جهوداً مضنية لدفع السراج وحكومة «الوفاق» للالتزام بتنفيذ اتفاق باريس (مايو 2018)، والذي يتضمن وضع حد لوجود المليشيات وإبعاد أي تشكيل مسلح عن العاصمة بمسافة محددة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأضاف مستشار التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن الاتفاقات تضمنت إعادة بناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة، فضلاً عن تشجيع حوار القاهرة وتوفير الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وضمان حق الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلمياً وديموقراطياً.

وأكد الغنودي أن الجيش الليبي والبرلمان التزما بكل ما جاء بهذا الاتفاق في الوقت الذي لم يلتزم السراج وحكومته بأي منها، وتمترس خلف ميليشيات إرهابية ممولة من تركيا وقطر.

وقال المسؤول الليبي: إن المليشيات المسلحة هي من تحول دون بناء الدولة الليبية المؤسسية، وهو ما دفع الجيش للتحرك صوب طرابلس لتحرير إرادتها من سطوة الميليشيات والقيادات الإرهابية المطلوبة دولياً ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي، الذي يعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الجيش الليبي لـ«الاتحاد»: هدفنا تحرير طرابلس من الإرهاب في «عملية جراحية» دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.