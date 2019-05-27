السعودية: إسقاط «درون» حوثية حاولت استهداف مطار جازان

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أسقطت قوات الدفاع الجوي في السعودية طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أثناء محاولتها استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، فيما لقي 9 عناصر من الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني الذي أكد استمرار العملية العسكرية حتى استكمال تحرير المدينة من الانقلابيين، وعزز الجيش اليمني قواته في مدينة «قعطبة» بمحافظة الضالع تمهيداً للتقدم صوب مواقع الميليشيات إلى مناطق محافظة إب المجاورة.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أمس، طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء محاولتها استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، وفقا لما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المالكي «أنه في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة من صباح الأحد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً من دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية». وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وأكد المتحدث على «حق قوات التحالف المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً».

وتواصل اليمليشيا الحوثية الإرهابية تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية في السعودية وفقا لما أكد المتحدث باسم التحالف. إلى ذلك، لقي 9 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وقال مصدر عسكري إن مدفعية اللواء 17 مشاه استهدفت فجر أمس، مركز قيادة الميليشيات في «تبة الزبية» غرب معسكر الدفاع الجوي مما أسفر عن مقتل 9 حوثيين وإصابة آخرين. وقال المصدر إن مواجهات عنيفة تدور في محيط «تبة المدرجات» و«القارع» وسط قصف مدفعي كثيف من قبل الجيش اليمني.

وكان الجيش اليمني قد أطلق أمس الأول عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة وتمكن من اختراق دفاعات الحوثيين فيما يفرض حصارًا من ثلاث جهات على الميليشيات في معسكر قوات الأمن الخاصة بالتزامن مع التقدم باتجاه جبل «الوعش» الاستراتيجي الذي يطل على شارعي الخمسين والستين شمالي المدينة. واستحدث الحوثيون نقاط تفتيش في منطقة «الحوبان» وشارع الستين وعددًا من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في تعز للقبض على عناصرها الفارة من جبهات القتال وذلك عقب التقدم الذي أحرزه الجيش هناك.

وفي السياق، أكد قائد محور تعز العسكري في اليمن اللواء الركن سمير الصبري أن العملية العسكرية للجيش اليمني في تعز مستمرة حتى استكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي. وذكر اللواء الصبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن العملية العسكرية تأتي ردًا على هجمات ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش اليمني وقصفها للأحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن قوات المحور في جاهزية عالية وستنفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع الميليشيات واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وفي محافظة الضالع، دفع الجيش اليمني بتعزيزات كبيرة صوب مدينة «قعطبة» لتعزيز الانتصارات المحققة ضد ميلشيات الحوثي التي فرت باتجاه مناطق محافظة إب المجاورة.

ووصلت قوات كبيرة تابعة لمحور «العند» بقيادة اللواء ثابت جواس إلى مدينة «قعطبة» للمشاركة في المعارك المحتدمة في ضواحي الضالع ضد الميليشيات، حيث بدأت القوات العسكرية توزعها في عدة جبهات قتالية محاذية لمحافظة إب.

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد محور «العند» اللواء جواس تعهد لدى وصوله جبهات القتال في الضالع بملاحقة الحوثيين إلى جحورهم في محافظة صعدة، والقضاء عليهم وعلى زعيمهم عبدالملك الحوثي، كما شدد جواس على ضرورة القضاء على المشروع الإيراني عبر تحقيق النصر على الميليشيات.

وفي محافظة البيضاء، قُتل وأصيب 7 من عناصر ميليشيات الحوثي خلال مواجهات مع الجيش اليمني، في مديرية «الملاجم». وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح، بأن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي في منطقتي «فضحة والبياض»، بمديرية الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيات وجرح 4 آخرين.

كما صد الجيش اليمني هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية، في مديرية «برط العنان» بمحافظة الجوف. وذكر مصدر عسكري، أن عدداً من عناصر الميليشيات حاولوا التسلل الى مواقع محررة في منطقة «المهاشمة» التابعة لمديرية «برط العنان». وأكد أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها 4 قتلى وجرح آخرين.

وأوضح أن قوات الجيش أسرت اثنين من خبراء الألغام للميليشيات أثناء محاولتهما زراعة عدد من العبوات الناسفة. ولفت الى أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات الميليشيات القادمة إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير طقم تابع لها ومصرع كل من كان على متنه.

الحوثيون يعتقلون مشرفين ميدانيين بعد فشل حملات التجنيد

اعتقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران العشرات من مشرفيها الميدانيين عقب فشلهم في حشد وتجنيد المزيد من المقاتلين من أهالي الأحياء التي يشرفون عليها في صنعاء.

وقال مصدر محلي، إن الميليشيات الحوثية وعبر ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» التابع لهم قاموا باعتقال عدد من المشرفين الميدانيين التابعين لهم من عدة أحياء في صنعاء على خلفية فشلهم في حشد وتجنيد المزيد من المقاتلين للزج بهم في المعارك، موضحاً أن الميليشيات وجهت تهم الخيانة والتخاذل للقيادات الميدانية التي تم اعتقالها.

وبحسب المصدر أن الاعتقالات طالت أيضاً مشرفين آخرين في محافظتي ذمار وإب وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة. وأضاف المصدر أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيات الحوثية في محافظة الضالع خلال الأسابيع الماضية دفعها إلى إطلاق حملات تجنيد واسعة وإجبار مشرفيها والشيوخ القبليين الموالين لها لتعويض خسائرها عن طريق تجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين إلا أن تلك الحملات فشلت مع رفض الأهالي إرسال أبنائهم إلى محارق الموت الحوثية.