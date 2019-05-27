الاحتلال يعيد توسيع مسافة الصيد قبالة غزة

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أمس، عن اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» من أجل توفير مساعدات مالية لمتضررين من هجمات إسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المساعدات تستهدف تأجير منازل مؤقتة لمتضررين دمرت بيوتهم بشكل كامل في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير مطلع الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والبدء فوراً بالبحث عن موارد داعمة لأصحاب المنازل والمنشآت لإعادة إعمارها.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية خلال جولة التوتر الأخيرة مطلع الشهر الجاري بلغت تضرر أكثر من 700 وحدة سكنية منها 130 دمرت بشكل كامل.

وأضاف سرحان في خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أن عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

ووفقاً لسرحان، بلغت الخسائر جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العدوان الأخير والذي استمر ثلاثة أيام نحو 9،5 مليون دولار تشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية والصحة والتعليم والبنية التحتية في القطاع.

وأوضح أنه تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية بقيمة ألفي دولار أميركي لذوي الهدم الكلي وألف دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة 6 أشهر لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سمحت أمس للصيادين الفلسطينيين بالعمل قبالة ساحل بحر قطاع غزة حتى مسافة 15 ميلاً بحرياً.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اتخاذ خطوة توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة «كجزء من السياسة المدنية للحؤول دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة».

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إنه تم توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها التشريعية في أبريل.

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء الماضي تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن النقابة أبلغت من الجانب الإسرائيلي بتوسيع مسافة الصيد.

وأشار النقيب إلى حاجة الصيادين لمعدات صيد وقطع غيار لمراكب الصيد التي لم يتم تبديلها منذ نحو 12 عاماً بسبب الحصار المفروض على القطاع. وقال عياش «من المفترض أن يسمح لنا الاحتلال بإدخال معدات لازمة للصيادين وقطع غيار».