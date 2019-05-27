العراق: 13 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في نينوى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل 5 وإصابة 8 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بسوق شعبية في محافظة نينوى. وقالت خلية الإعلام في بيان، إن انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من سوق قرية «عوينات» التابعة لناحية «ربيعة» في محافظة نينوى، أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.

إلى ذلك، اتهمت مصادر محلية في كركوك، أمس، تنظيم «داعش» بالاستمرار بحرق محاصيل الفلاحين في مناطق المحافظة وتفجير عبوات ناسفة لترهيبهم ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل.

وقال إدريس حاجي عادل، نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، إن «تنظيم داعش أضرم النيران بمحاصيل الفلاحين بمناطق تقع بين مركز قضاء داقوق وقرية عرب كوي»، مشيراً إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في ناحية «العباسي» التابعة لقضاء الحويجة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وأضاف عادل، أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت بدورية للشرطة أثناء توجهها لمساعدة الأهالي في إطفاء الحريق في ناحية «العباسي»، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بجروح، لافتاً إلى أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت بشاحنة تحمل محاصيل الفلاحين ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية في قضاء «طوز خورماتو» بمحافظة صلاح الدين، أن الحرائق التهمت 600 دونم من أراضي الفلاحين في القضاء، موضحة أن القضاء شهد خلال أقل من أسبوع اندلاع العديد من الحرائق التي ما يزال بعضها مستمراً حتى الآن لاسيما في الأراضي المحيطة بطريق «خورماتو - بغداد» وتلك الواقعة بين «داقوق وخورماتو».

ويحمّل الفلاحون تنظيم «داعش» مسؤولية الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من أراضيهم ومحاصيلهم منذ بداية شهر رمضان في عدة محافظات لاسيما «كركوك، ديالى، صلاح الدين»، على خلفية رفضهم دفع الإتاوات للتنظيم الإرهابي. إلى ذلك، كشف عضو كردي في اللجنة المشتركة بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة الكردية، عن قيام تنظيم «داعش» بزرع 15 عبوة ناسفة في حدود محافظة كركوك وتنفيذ عدة هجمات كانت نتيجتها قتل وجرح 25 شخصاً، داعياً بغداد إلى ضرورة تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الوزارتين لتحسين الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة في بغداد أمس، أحكاماً بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بحسب ما قال مسؤول قضائي. وأشار المسؤول إلى أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، ونقلوا مع 9 فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير الماضي.

ولدى هؤلاء مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم.

وحتى الآن أُدين ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي في العراق، وهم ميلينا بوغدير «27 عاماً»، جميلة بوطوطعو «28 عاماً»، ولحسن قبوج «58 عاماً»، الذين حكم عليهم بالمؤبد، أي ما يعادل 20 عاماً في العراق.

كان لوبيز، وهو من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، يعمل في مكتبة لبيع الكتب خلال العقد الأول من القرن الحالي، وأحد العناصر الأكثر نشاطاً في موقع «أنصار الحق»، أبرز منصات الإرهابيين الذي يتحدثون الفرنسية.

وندد محاميه الفرنسي نبيل بودي «بالمحاكمة السريعة». وقال «ندين حكم الإعدام بحق مواطن فرنسي، مبني فقط على أساس سلسلة تحقيقات في سجون بغداد». وأضاف بودي «أكدت لنا وزارة الخارجية مراراً أن الفرنسيين سيحصلون جميعهم على محاكمة عادلة حتى في العراق».

ومن المفترض أن يحاكم قريباً 9 فرنسيين آخرين، هم فاضل طاهر عويدات، مصطفى المرزوقي، ياسي صقم، كرم الحرشاوي، فياني أوراغي، إبراهيم النجارة، بلال الكباوي، محمد بريري، ومراد دلهوم.

وأعلن العراق مؤخراً استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصاً الموجودين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق البلاد.

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.