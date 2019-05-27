55 مليون إيراني تحت خطّ الفقر ومخاوف من انفجار اجتماعي وشيك

رشا العزاوي (أبوظبي)

بات الداخل الإيراني يخشى من تفشي وباء الفقر في المجتمع وتنامي الفجوة الطبقية بفعل ارتفاع معدلات التضخم، وركزت الصحف الإيرانية أمس على ارتفاع معدلات الفقر غير المسبوقة واتساع الهوة المعيشية بين مدن المركز المستقرة مادياً مقارنة بالمدن والمحافظات الإيرانية الأخرى التي تعاني التهميش والفقر، محذرة من انفجار اجتماعي وشيك قد يهدم الأمن المجتمعي في إيران.

وانتقدت الصحف تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأول التي قال فيها «إنه من غير المهم توافر الطعام على موائد الإيرانيين، الأهم استمرار دعم النظام»، ما أثار جدلاً بين الإيرانيين. وانتقدت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي» تصريح روحاني رافضة تحميل الشعب نتائج ما قالت إنها أخطاء حكومته.

من جانبها، قالت صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها أمس «نعلن تفشي وباء الفقر في جميع مراكز المحافظات والمدن»، محذرة من «انفجارٍ اجتماعيٍّ وشيك يعرّض الأمن المجتمعي للخطر، وذلك في ظلّ سباق المسؤولين على المناصب». ونقل المعهد الدولي للدراسات الإيرانية عن الصحيفة قولها «الهجوم المتوحش وغير المعقول للفقر على الشعب، إحدى الظواهر القبيحة التي تسبب التفكّك الأسري، وتستهدف الثقافة، والأخلاق والدين». وأضافت «في العقود السابقة، كانت ضواحي طهران ومراكز محافظات مثل مشهد، تبريز، أصفهان، الأحواز، وشيراز من مراكز الفقر المدقع في الدولة.. لكن الآن تفشى الفقر في جميع المحافظات.. حيث لا توجد أقل إمكانات للرفاهية، والتعليم والصحة إضافة لسوء التغذية وتدني مستوى الإسكان.. وحتى الملابس الرثة، كل هذا واضح تماماً في وجوه السكان».

وحذرت الصحف مما قالت إنه لحظة انفجار اجتماعي، ناجم عن إهمال الفقراء. وأكدت أنّ الدعم والمساعدات التي تقدّمها لجنة الإغاثة والرعاية في البلاد لا تلبي الحاجة في مواجهة واحتواء الفقر المدقع في ضواحي المدن. في خضم ما وصفته بالتسابق للحصول على رئاسة البرلمان والبقاء في الحكومة والسلطة القضائية، مشددة على أن أهم مسؤولية هي مواجهة الفقر والتمييز وعدم المساواة.

وتأتي التحذيرات من ارتفاع معدلات الفقر في وقت صرح فيه النائب الإيراني السابق علي رضا زكاني بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قدمت لإيران 1.7 مليار دولار. أول 400 مليون دولار كانت نقدية في حقيبة، وقال زكاني إن حكومة بلاده دعمت بها ميليشياتها في سوريا. وتقول الولايات المتحدة، إن النظام ساهم في إفقار شعبه بعد أن دعم بأموال الإيرانيين الميليشيات المتطرفة الموالية له في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها. وقالت أوساط إيرانية معارضة، إن النظام الإيراني لا يعرض الأرقام الحقيقية لمعدلات الفقر في البلاد، فبينما ركّزت المؤسسات الحكومية على معدّل 12%، فإنّ مركز البحوث البرلماني أشار إلى سبع فئات بحاجة إلى الدعم من أجل تأمين احتياجات المعيشة، فيما ذكر برلمانيون أنّ 55 مليون إيراني يعيشون تحت خطّ الفقر.

وكشفت المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الحكومية عن تجاوز مؤشر البؤس نسبة 38%، حيث لا تحظى أكثر من 24 محافظة بالأمن الغذائي، مما ينبئ بمستقبلٍ مرعب بدأ بالفعل بتزايد حالات الانتحار الناتجة عن الفقر والبطالة. وبينما يصرُّ مركز الإحصاء الإيراني على إعلان أنّ معدل البطالة حوالي 12%، فإنه في الشهر الماضي فقط، تمّ الإعلان عن طرد حوالي 1000 عامل على الأقل، نتيجةً للركود، لاسيما في مشاريع النفط والغاز وارتفاع معدّل التضخم الرسمي إلى أكثر من 50% مقارنةً بالعام السابق.

ووفقاً لتقرير مركز الإحصاء، تنفق الأسر 62% من دخلها على الغذاء والسكن. ويقدّر مركز البحوث البرلماني عدد المواطنين تحت خط الفقر بنسبة 40%. وقد نوّه أمين جمعية مواجهة الجوع الخيرية أحمد قاسم إلى انعدام الأمن الغذائي خاصةً في النسيج المركزي لطهران، مفصحاً عن نسبة 5.5% من السكان يعانون سوء التغذية، كما يعاني 3.7% من الأطفال دون الخامسة من انخفاض الوزن.

من جانبه، عبر علي إبراهيمي، عضو مجلس شورى النظام في 20 مايو 2019، عن قلقه من ظهور حالة من الفوضى وأعمال الشغب جراء استمرار نظام الملالي في سياسته الابتزازية، وحذر من عواقب تنامي الفجوة الطبقية ما قد يثير الاحتجاج الشعبي والاضطرابات.