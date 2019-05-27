السعودية تدعو قطر لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكّة المكرمة المقرّر عقدها هذا الأسبوع حسبما أفادت وزارة الخارجية القطرية، وذلك رغم العلاقات المقطوعة بين الرياض والدوحة.



وأوضحت الوزارة أنّ الأمير تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "تضمّنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي".



وتسلّم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال استقباله عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية.



ولم توضح قطر ما إذا كانت ستقبل الدعوة لحضور القمة الخليجية.



وتستضيف السعودية في مكّة قمتين خليجية وعربية الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها التوترات الإيرانية الأميركية، وقمة ثالثة الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14.



ولم يتطرّق بيان وزارة الخارجية القطرية إلى القمة العربية الطارئة، علما ان قطر سبق وان اعلنت انّها لم تدع لحضور أي من القمتين الطارئتين الخميس.



والعلاقات مقطوعة بين السعودية وقطر منذ حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهام الرياض للدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه الإمارة الثرية.



ودفعت الأزمة قطر للتقرب من إيران، الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.



المصدر: فرانس برس