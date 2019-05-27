شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحون لخلافة ماي: لا تمديد للانفصال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قالت عضو البرلمان البريطاني إيستر مكفي أمس (الأحد)، إنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر حتى من دون اتفاق. وأضافت مكفي المرشحة لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لـ«سكاي نيوز»: «31 أكتوبر هو الموعد الرئيسي وحينئذ سنخرج من الاتحاد حتى إذا كان ذلك يعني الخروج دون التوصل إلى اتفاق، ولن نطلب أي تمديد آخر».

واعتبر وزير شؤون الانسحاب السابق، دومينيك راب، أن على بريطانيا الاستعداد للانسحاب دون اتفاق في 31 أكتوبر.وأعلن راب وهو مرشح آخر لخلافة ماي، أنه يفضل خروج بريطانيا من الاتحاد بعد التوصل إلى اتفاق لكن دون تخطي موعد نهاية أكتوبر.

بدوره، كشف المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال جون مكدونيل أمس، أن الحزب المعارض سيسعى لمنع خليفة ماي من انسحاب البلاد من الاتحاد دون اتفاق. ولفت مكدونيل لسكاي نيوز إلى أن هناك تهديدا حقيقيا الآن من أن يصبح زعيم حزب المحافظين أحد المؤيدين المتطرفين للخروج من الاتحاد، ومن ثم يدفعنا إلى حافة هاوية الخروج دون اتفاق. فيما رأى وزير المالية فيليب هاموند، أنه سيكون من الصعب على من سيخلف ماي الالتفاف على إرادة البرلمان والسعي للخروج دون التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن البرلمان سيعارض بشدة إستراتيجية الخروج دون اتفاق.