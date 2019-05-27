صفحة “شرطة المشاهير” تعود للواجهة رغم وفاة صاحبها

عادت صفحة “شرطة المشاهير” على “أنستغرام”، اليوم الأحد، للواجهة من جديد، رغم وفاة صاحبها راغد قيس، التي صدمت الجمهور والفنانين.
وكشفت الصفحة أنها ستعود لنشاطها مجددا، لتأكد الفرضية التي خلفتها تدوينة مفاجئة، ليلة الجمعة جاء فيها: “أنا هنا وسأظل هنا”.
وينتظر أن تستأنف الصفحة نشاطها في انتقاد الفنانين بطريقة لاذعة في وقت قريب.
صاحب صفحة شرطة، راغد قيس، توفي، منذ حوالي شهر، بسبب نوبة قلبية مفاجئة، الخبر الذي صدم الجمهور والفنانين حتى الذين يهاجمهم عادة، وتمنوا له في تدويناتهم الرحمة والمغفرة.
وحضرت لجنازة الراحل الذي توفي في عز شبابه، حشود كبيرة، من ضمنها فنانون ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
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