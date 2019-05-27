مواجهات بين مغاربة وحركة عنصرية في هولندا.. كانوا يعتزمون “شواء” خنزير داخل المسجد! -صور

خرجت حركة “Pegida” العنصرية والمعادية للإسلام، مساء اليوم الأحد، في مظاهرة في مدينة إندهوفن الهولندية، حيث كانوا في مسيرة في اتجاه مسجد الفرقان.

وأفادت تقارير إعلامية، أن 20 شخصا من المنتمين للحركة كانوا يعتزمون شواء لحم الخنزير في المسجد، في محاولة لاستفزاز المصلين خلال شهر رمضان، وداخل مكان عبادتهم، لكن المئات من السكان المحليين، بينهم مهاجرون مغاربة، خرجوا إلى الشوارع من أجل ثنيتهم عن مخططهم.

ووسط الاحتجاجات قام بعض المسلمين في أداء الصلاة، فيما تدخلت عناصر الأمن خوفا من تطور الاحتجاجات بعد إلقاء الحجارة بين الطرفين.

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من جهتها، نقلت مراسلة ” NOS-verslaggever” أن أكثر من 400 متظاهر كانوا في مواجهة الحركة العنصرية، حيث رددوا شعارات من أجل السلام.

وكانت الحركة تطمح إلى تنظيم الاحتجاج بداية شهر رمضان، لكنهم في الأخير تراجعوا عن القرار بعد الشروط الصارمة التي تضعها البلدية، لكن، اليوم خرجوا للاستفزاز.