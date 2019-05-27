قبل ضربات الحظ.. الفقيه الجعواني يدعو واللاعبين: آمين

خطف مدرب فريق نهضة بركان، منير الجعواني، الأنظار بتقمصه دور “فيقه”، خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي، بين فريقه وفريق الزمالك المصري، والذي خسرها الفريق المغربي بضربات الجزاء.

وظهر الجعواني يدعو الله لتوفيق فريقه في ضربات الجزاء، واللاعبين يرددون خلفه “آمين”، لكن الحظ لم يحالف نهضة بركان، إذ خسر في ضربات الجزاء، بنتيجة 5-4.

وتمكن فريق الزمالك المصري من التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة، بفوز بهدف وحيد، ليعبر باللقاء إلى ضربات الحظ.

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و سجل للزمالك اللاعب محمد علاء، من نقطة الجزاء في حدود الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد اللجوء إلى تقنية فيديو الحكم المساعد.

وتم الاعتماد للمرة الثانية على تقنية VAR في مباراة اليوم، خلال ركلات الترجيح، بعد خروج الحارس جنش قبل صافرة الحكم.

يٌشار إلى أن مباراة الذهاب بين ممثل الكرة الوطنية والزمالك المصري، قد انتهت لصالح رفاق محمد عزيز، بحصة هدف نظيف دون رد، وهو اللقاء الذي سجل حضوراً جماهيراً بارزا على غرار لقاء اليوم بموقعة برج العرب.