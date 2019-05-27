علاء عباس عن علاقته ببهروز: ليس وكيل اعمالي

وكان بهروز قد صرح بانه يملك عروضاً من اوروبا والخليج للاعب علاء عباس ولن يكشف عنها الا بعد انتهاء الموسم.

وقال عباس في حديث للسومرية نيوز، إن "الوسيط الايراني بهروز دزهبود، ليس وكيل اعمالي ولا تربطني به اي علاقة".



واوضح بالقول، "عقدي مع النوارس يمتد لسنتين، وفي حال اراد اي فريق التعاقد معي، فعليه التفاوض بشكل مباشر مع ادارة الزوراء حصراً".

عباس سجل في دوري أبطال آسيا 6 اهداف في 6 مباريات، فيما سجل 12 هدفاً بعد مرور 29 جولة من الدوري الممتاز.

