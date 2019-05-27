فوز "يمين الوسط" بأكبر عدد مقاعد في البرلمان الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون فوز حزب الشعب الأوروبي "يمين الوسط" بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي. كما تمكنت الأحزاب المشككة بأوروبا من تحقيق مكاسب قوية، وذلك بالاستناد إلى أحدث التوقعات. وقال الناطق باسم البرلمان جاومي دوتش، في تصريحات للصحفيين، صباح الإثنين، إن حزب الشعب الأوروبي فاز بـ178 مقعداً، متقدماً على خصمه التقليدي تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين من "يسار الوسط" الذي حصد 152 مقعداً، فيما فازت بأكثر من مئة مقعد سائر الأحزاب اليمينية والشعبوية والمشككة بأوروبا.

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