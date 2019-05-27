حمدان بن محمد وولي العهد السعودي يبحثان علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة، الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، للوصول بها إلى أعلى المستويات.