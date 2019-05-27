انت الان تتابع تقدم الاشتراكيين وتراجع المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي في اسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تشير التوقعات إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحقق انتصارا واضحا في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ووفقا للتوقعات المستندة إلى بيانات مراكز الاقتراع، من المتوقع أن يشغل حزب العمال الاشتراكي حوالي 18 مقعدا في البرلمان الأوروبي بعد حصوله على 28 % من الأصوات، مقابل 14 مقعدا حصل عليها عام .2014
ومخصص لإسبانيا 54 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وسوف ترتفع إلى 59 مقعدا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وفاز الاشتراكيون في الانتخابات العامة في نهاية نيسان/أبريل، لكنهم فشلوا في الفوز بأغلبية مطلقة.
ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب المحافظ بنسبة 17 % من الأصوات ليشغل 11 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 16 مقعدا في الانتخابات الماضية، بينما حصل حزب "فوكس" اليميني الجديد على 6.5% ليشغل أربعة أو خمسة مقاعد فقط في البرلمان الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم الاشتراكيين وتراجع المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي في اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.