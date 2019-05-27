انت الان تتابع تقدم الاشتراكيين وتراجع المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي في اسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الانتخابات في اسبانيا

تشير التوقعات إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يحقق انتصارا واضحا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ووفقا للتوقعات المستندة إلى بيانات مراكز الاقتراع، من المتوقع أن يشغل حزب العمال الاشتراكي حوالي 18 مقعدا في البرلمان الأوروبي بعد حصوله على 28 % من الأصوات، مقابل 14 مقعدا حصل عليها عام .2014

ومخصص لإسبانيا 54 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وسوف ترتفع إلى 59 مقعدا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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وفاز الاشتراكيون في الانتخابات العامة في نهاية نيسان/أبريل، لكنهم فشلوا في الفوز بأغلبية مطلقة.

ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب المحافظ بنسبة 17 % من الأصوات ليشغل 11 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 16 مقعدا في الانتخابات الماضية، بينما حصل حزب "فوكس" اليميني الجديد على 6.5% ليشغل أربعة أو خمسة مقاعد فقط في البرلمان الأوروبي.