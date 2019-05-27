انت الان تتابع حزب بريكست البريطاني يتصدر في الانتخابات الأوروبية مع 31.5 بالمئة من الأصوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم حزب بريكست نايجل فراج

أظهرت نتائج أولية الأحد أن حزب بريكست البريطاني يتقدم بنسبة 31,5 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، مع تراجع حزب المحافظين الحاكم الى المركز الخامس بعد فشله في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع فرز أكثر من 10 بالمئة من الأصوات، حل حزب الديموقراطيين الليبراليين المؤيد لأوروبا في المرتبة الثانية، يليه حزب العمل المعارض والخضر والمحافظون بنسبة 7,5 بالمئة من الأصوات.