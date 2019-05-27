شكرا لقرائتكم مسؤول من "الشرعية": الحوثيون أفطروا بنهب فيلتي في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نهبت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، منزل وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، نجيب غلاب، بالعاصمة صنعاء.
وقال غلاب في بيان إن "جماعة الحوثي لم تكتف بالحجز على فيلتي في صنعاء في بيت بوس وإجبار من فيها من أولاد عمومتي على استئجارها كأي طاغية متنمر عابد للغنيمة".
وأضاف: "واليوم بلغ جوع المشرف اللص ومليشياته مبلغه، وبأمر من محمد علي الحوثي (رئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا) قرروا أن يفطروا بمصادرة ما فيها".
وتابع وكيل وزارة الإعلام اليمنية: "مع أذان المغرب كانت طقوم الميليشيات تغزو المنزل كأي متوحش جشع مترس بالحقد والكراهية".
ويعد نهب منازل وتفجيرها نهجا حوثيا أصيلا ضد كل خصوم الميليشيات، ومارسته الأخيرة في كل المناطق التي سيطرت عليها بقوة السلاح منذ أواخر عام 2014.
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