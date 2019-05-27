شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام" لتغطية الحوادث الإرهابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من المعايير و الضوابط الملزمة للصحفيين و الإعلاميين المصريين والتى تحدد ضوابط العمل عند التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية الأتى:
- الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط.
- الالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.
- يحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم.
-عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات.
- يحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلامين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
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