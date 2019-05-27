فرج عامر مدافعًا عن "شيخ الحارة": "برنامج متميز.. لايجب وقفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

دافع النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن برنامج "شيخ الحارة"، تقديم بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس".

وقال عامر، في بيان له: "البرنامج متميز للغاية وله دور في جذب المشاهدين مرة أخرى للبرامج الحوارية"، معربًا عن استيائه من قرار وقف البرنامج من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

وطالب النائب، المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة قراره بوقف البرنامج لمدة شهر، قائلًا: "المخالفة التي يتحدث عنها المجلس ارتكبها الضيف واعتذر عنها مباشرة".

وأضاف: "نقابة الإعلاميين ليس لها حق في وقف مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حيث أن الإعلامية الشهرية ليست عضوًا من أساس بالنقابة، كما أن الجمعية العمومية لم تنعقد حتى الآن، لأن الأعضاء الذين تم قبولهم حتى الآن ١٨ فقط".

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وكان جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا لها اليوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة قناة القاهرة والناس، لقرار المجلس بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.

وأضاف جمال شوقي، فى تصريحات له، أنه تم إبلاغ القناة بالقرار قبل البث بوقت كافٍ، مؤكدا أن مخالفة قرارات المجلس تصل إلى سحب ترخيص القناة، وأن لجنة الشكاوى سترفع قرارتها إلى هيئة مكتب المجلس التى ستعقد فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم لاعتماد القرارات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد طالب من قناة "القاهرة والناس"، تفريغ حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.

وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.