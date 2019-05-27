السيسي عن نهائي الكونفيدرالية: أداء مشرف يعكس قوة الترابط بين مصر والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بالكونفيدرالية الأفريقية، مساء الأحد.
وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية"، مضيفًا: "أود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".
وكان الرئيس السيسي، وجه التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز، وذلك في بيان للرئاسة.
واستعاد فريق الزمالك أمجاده في الكرة الإفريقية بالتتويج بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على نهضة بركان المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدف دون رد حيث كانت لقاء الذهاب انتهت بفوز الفريق البركاني بنفس النتيجة.
وجاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء ليعيد الأبيض إلى نقطة الصفر حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق الفريق المغربي بهدف دون رد جاء عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.
واستطاع الزمالك أن يعود لمنصات التتويج في القارة الإفريقية حيث كان آخر تتويج للأبيض بكأس السوبر الإفريقي في 2003 على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1).
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