السيسي يهنئ "الزمالك" بالكونفيدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.

وأشاد الرئيس بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

واستعاد فريق الزمالك أمجاده في الكرة الإفريقية بالتتويج بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على نهضة بركان المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدف دون رد حيث كانت لقاء الذهاب انتهت بفوز الفريق البركاني بنفس النتيجة.

وجاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء ليعيد الأبيض إلى نقطة الصفر حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق الفريق المغربي بهدف دون رد جاء عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.

واستطاع الزمالك أن يعود لمنصات التتويج في القارة الإفريقية حيث كان آخر تتويج للأبيض بكأس السوبر الإفريقي في 2003 على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1).